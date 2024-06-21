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Месси установил два рекорда и помог победить Аргентине

Месси установил два рекорда и помог победить Аргентине
©x.com/Argentina

Сборная Аргентины по футболу с победы стартовала на Кубке Америки в США, сообщают Vesti.kz.

Действующие обладатели трофея и чемпионы мира в матче-открытия в группе A встречались с Канадой. Игра в Атланте завершилась со счетом 2:0 в пользу аргентинцев: голы на счету Хулиана Альвареса (49-я минута) и Лаутаро Мартинеса (88).

Лидер аргентинцев Лионель Месси отметился голевой передачей на Мартинеса.

Кроме того, Месси стал рекордсменом турнира по количеству сыгранных матчей (35) и первым аргентинцем, выступившим на семи Кубках Америки.

Отметим, что аргентинцы 15 раз побеждали на Кубке Америки. Столько же трофеев у команды Уругвая: обе сборные делят первое и второе место.

Добавим, что Кубок Америки продлится до 15 июля.

Состав групп выглядит следующим образом:

Группа A: Аргентина, Канада, Перу, Чили.

Группа B: Эквадор, Венесуэла, Мексика, Ямайка.

Группа C: США, Боливия, Уругвай, Панама.

Группа D: Колумбия, Парагвай, Бразилия, Коста-Рика.

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Метки:
Аргентина Канада Футбол

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