Елена Рыбакина ушла с корта и снялась с матча в Германии: подробности

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина (№4) досрочно завершила матч на турнире категории WTA 500 в Берлине (Германия) против экс-первой ракетки мира Виктории Азаренко (№19), сообщают Vesti.kz.

Встреча продлилась 28 минут и закончилась по причине отказа Рыбакиной продолжать матч. На тот момент счет был 3:1 в пользу теннисистки из Беларуси.

Сообщается, что Рыбакина отказалась от продолжения игры из-за плохого самочувствия. Елена некоторое время сидела на стуле, видимо дожидаясь врача, а потом ушла с корта.

Medical time out for Elena Rybakina against Victoria Azarenka. Azarenka up 3-1 and 15-15 on Rybakina serve. pic.twitter.com/gbiaGVoS9a