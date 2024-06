Известна причина, по которой Рыбакина снялась с матча в Берлине

Женская теннисная ассоциация (WTA) назвала причину, по которой четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина не смогла продолжить матч против белоруски Виктории Азаренко (№19) в четвертьфинале турнира WTA 500 в Берлине (Германия), передают Vesti.kz.

Елена Рыбакина ушла с корта и снялась с матча в Германии: подробности

Отмечается, что Азаренко вышла в полуфинал турнира после того, как Рыбакина вынуждена была сняться с соревнований из-за болей в животе.

Случилось это при счете 3:1 в первом сете в пользу Азаренко, которая следующую игру проведет с победителем встречи Анна Калинская (№24, Россия) - Арина Соболенко (№3, Беларусь).

Victoria Azarenka advances to the Berlin semifinals after Elena Rybakina is forced to retire due to abdominal pain.



Final score: 3-1, RET.#ecotransLadiesOpen