Украина сотворила камбэк и лишила команду-сенсацию лидерства на Евро

Сборная Украины по футболу одержала волевую победу над Словакией во втором туре группового этапа чемпионата Европы-2024 в Германии, передают Vesti.kz.

Встреча квартета E состоялась в Дюссельдорфе на стадионе "Меркур Шпиль-Арена" и завершилась со счетом 2:1.

Первыми успеха добились словаки усилиями Ивана Шранца на 17-й минуте. На это украинцы ответили точными ударами Николая Шапаренко и Романа Яремчука на 54-й и 80-й минутах соответственно.

Благодаря этому успеху Украина набрала 3 очка и поднялась с четвертого места на второе. Словакия с 3 баллами опустилась со второй строчки на третью, если бы команда Франческо Кальцоны победила, то она стала бы единоличным лидером группы.

Напомним, что в первом туре Словакия сенсационно обыграла Бельгию (1:0), а Украина крупно проиграла Румынии (0:3).

В третьем туре, 26 июня, сыграют Словакия - Румыния, Украина - Бельгия.

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