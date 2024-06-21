Украина сотворила камбэк и лишила команду-сенсацию лидерства на Евро

Сборная Украины по футболу одержала волевую победу над Словакией во втором туре группового этапа чемпионата Европы-2024 в Германии, передают Vesti.kz.
Встреча квартета E состоялась в Дюссельдорфе на стадионе "Меркур Шпиль-Арена" и завершилась со счетом 2:1.
Первыми успеха добились словаки усилиями Ивана Шранца на 17-й минуте. На это украинцы ответили точными ударами Николая Шапаренко и Романа Яремчука на 54-й и 80-й минутах соответственно.
Благодаря этому успеху Украина набрала 3 очка и поднялась с четвертого места на второе. Словакия с 3 баллами опустилась со второй строчки на третью, если бы команда Франческо Кальцоны победила, то она стала бы единоличным лидером группы.
Напомним, что в первом туре Словакия сенсационно обыграла Бельгию (1:0), а Украина крупно проиграла Румынии (0:3).
В третьем туре, 26 июня, сыграют Словакия - Румыния, Украина - Бельгия.
Yaremchuk's wondergoal seals a comeback win for Ukraine! 🇺🇦#EURO2024 | #SVKUKR pic.twitter.com/ok1odRPi7S— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 21, 2024
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