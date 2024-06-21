Тренер Украины раскрыл разговор с игроками в перерыве матча против Словакии

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал победную игру против Словакии во втором туре группового этапа чемпионата Европы-2024 по футболу в Германии, передают Vesti.kz.

Встреча квартета E состоялась в Дюссельдорфе на стадионе "Меркур Шпиль-Арена" и завершилась со счетом 2:1.

Сборная Украины установила антирекорд Евро

"Ярмоленко играет уже на четвертом Евро, а так у нас молодая команда и игроки, которые не привыкли к такому уровню и таким заполненным стадионам. Было важно провести второй тайм по-другому, мы заслужили три очка. Игроки должны немного порадоваться, но завтра нас ждет новая тренировка.

Я рад, что у нас хорошая конкуренция среди вратарей. Анатолий (Трубин) заслужил возможность сыграть после матча (0:0) против Германии (3 июня). Он был очень спокоен и мог выйти в стартовом составе еще до этой игры.

Я не кричал (в перерыве). Нам пришлось реагировать во втором тайме. Мы недостаточно высоко прессинговали. Мы поняли, что в этом наш шанс. Я сказал: "Не думайте о счете, просто играйте".

Мы очень плохо сыграли против Румынии, но сегодня ребята показали другой настрой и заслужили победу. Теперь надо сосредоточиться на следующей игре, а это очень важная победа для команды и для страны", - приводит его слова сайт УЕФА.