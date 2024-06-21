Сборная Украины установила антирекорд Евро

Сборная Украины по футболу одержала победу над Словакией во втором туре группового этапа чемпионата Европы-2024 в Германии. Для команды Сергея Реброва это первый успех на текущем турнире, передают Vesti.kz.

Встреча квартета E состоялась в Дюссельдорфе на стадионе "Меркур Шпиль-Арена" и завершилась со счетом 2:1.

При этом, по информации Opta Sports, Украина ни разу не сыграла на ноль в своих 13 матчах на Евро, еще ни одна сборная в истории так долго не шла к своему первому сухому матчу на ЧЕ.

Это уже четвертая волевая победа на Евро-2024, столько же было за весь Евро-2020.

Роман Яречмук - лучший бомбардир в истории Украины на Евро (3 гола), он обошел Андрея Шевченко и Андрея Ярмоленко (по 2).

В третьем туре, 26 июня, сыграют Словакия - Румыния, Украина - Бельгия.