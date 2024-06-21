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Новости по теме: Евро 2024
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Мбаппе не сыграет за Францию, а Евро потеряет Англию: кто выйдет в плей-офф?

Мбаппе не сыграет за Францию, а Евро потеряет Англию: кто выйдет в плей-офф?
©x.com/EURO2024

На Евро-2024 определились первые участники плей-офф, а Vesti.kz предлагают изучить шансы других команд на выход в следующий раунд турнира. Досрочно в игры на вылет пробились команды Германии и Испании, а мы присмотримся к тем сборным, которые составят им компанию.

Кто выйдет в плей-офф Евро-2024?

Ранее в "группе смерти" Испания обыграла Италию, а Англия лишила себя досрочных шансов на выход в плей-офф. Сегодня, 21 июня, продолжится борьба в группах D и E, а мы начнем по порядку.

Группа А на Евро-2024: Швейцария почти в плей-офф, а судьба Венгрии - в чужих руках

Сборная Германии выиграла два матча на турнире и первой вышла в плей-офф, а вот другие три команды еще не решили свои задачи. Швейцарцы во втором туре не смогли обыграть Шотландию, но с 4 очками практически гарантировали себе место в топ-16.

Если Швейцария обыграет в заключительном туре группового раунда Германию, то займет первое место. Будут шансы у швейцарцев и в случае поражения, но не крупного. Промахом конкурентов способна воспользоваться Шотландия: им нужна разгромная победа над Венгрией и похожее поражение Швейцарии.

У Шотландии будет и второй шанс, если Швейцария успешно справится со своей задачей. Им нужна победа над Венгрией, а 4 очков может хватить для того, чтобы квалифицироваться в борьбе третьих команд в группах. Остаются шансы и у Венгрии. Эта сборная должна выиграть у Шотландии и надеяться, что конкуренты "сыграют, как надо".

 

 

 

Группа B на Евро-2024: Албанию и Хорватию спасут только победы, а чемпиона Европы - даже ничья

Сборная Испании, победив действующих чемпионов, и гарантировала себе выход в 1/8 финала с первого места в группе. Италия тоже может квалифицироваться во второй раунд: для этого достаточно сыграть вничью с Хорватией.

Что касается команд Албании и Хорватии, то они проиграли Испании и Италии, а между собой сыграли вничью. Ситуация сложная: у конкурентов всего по одному баллу перед последним туром, а разница мячей - отрицательная.

Выхода нет. В заключительных играх Албании и Хорватии нужно набирать очки. То есть, обыграть Испанию с Италией. С другой стороны, если албанцы оступятся, а хорваты победят итальянцев, то команда Луки Модрича окажется в плей-офф.

 

 

Группа С на Евро-2024: Англия уже в плей-офф? Шансы есть у всех

 

Сборная Англии отправилась в Германию, чтобы снова бороться за титул, ведь 4 года назад они остановились в финале. За две игры фавориты набрали 4 балла, но оставили шансы конкурентам из Дании.

Если бы англичане дожали датчан, то уже были бы в топ-16. Сейчас Англия впереди, а затем идут Дания, Словения (у обоих - по два очка) и Сербия (одно очко).

В заключительном туре Англия сыграет со Словенией, а Дания - с Сербией. В плей-офф пройдут те, кто выиграет свои дуэли. Другими словами, сейчас словенцы с сербами замыкают таблицу, но если победят - займут первые два места в группе.

 

 

Плей-офф Евро-2024: Пару сенсаций, страдания Мбаппе и проблемы Украины

 

В группе D сборная Франции (3 очка) потеряла Килиана Мбаппе, но эксперты не сомневаются, что звездная команда Дидье Дешама окажется в следующем раунде. В топ-2 квартета должны оказаться футболисты из Нидерландов (3 очка), а вот выход Польши и Австрии, которые стартовали с поражений, станет настоящей сенсацией.

Интересная ситуация сложилась в группе Е. Румыния, неожиданно разгромившая Украину, вполне может вмешаться в борьбу за плей-офф. Три очка набрала Словакия, а вот у бельгийцев и украинцев пока баллов нет. Возможно ситуация станет яснее после второго тура.

В группе F в очном споре Турция и Португалия (у обоих - по три очка) могут выявить досрочно участника плей-офф, а вот проигравшему придется состязаться с Чехией и Грузией (без баллов). 

 

 

На чемпионате Европы по футболу определился второй участник плей-офф

 

Добавим, что сегодня, 21 июня, Евро-2024 в Германии продолжится. Игровой день открыли команды Словакии и Украины, а затем на поле выйдут сборные Польши и Австрии

В суперматче также сойдутся конкуренты из Франции и Нидерландов: игру покажут в прямом эфире.

В сборной Франции нашли замену Мбаппе на Евро-2024: Килиану сломали нос

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Метки:
Футбол Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Мбаппе Килиан Франция Великобритания Нидерланды

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