Мбаппе не сыграет за Францию, а Евро потеряет Англию: кто выйдет в плей-офф?

На Евро-2024 определились первые участники плей-офф, а Vesti.kz предлагают изучить шансы других команд на выход в следующий раунд турнира. Досрочно в игры на вылет пробились команды Германии и Испании, а мы присмотримся к тем сборным, которые составят им компанию.

Ранее в "группе смерти" Испания обыграла Италию, а Англия лишила себя досрочных шансов на выход в плей-офф. Сегодня, 21 июня, продолжится борьба в группах D и E, а мы начнем по порядку.

Сборная Германии выиграла два матча на турнире и первой вышла в плей-офф, а вот другие три команды еще не решили свои задачи. Швейцарцы во втором туре не смогли обыграть Шотландию, но с 4 очками практически гарантировали себе место в топ-16.

Если Швейцария обыграет в заключительном туре группового раунда Германию, то займет первое место. Будут шансы у швейцарцев и в случае поражения, но не крупного. Промахом конкурентов способна воспользоваться Шотландия: им нужна разгромная победа над Венгрией и похожее поражение Швейцарии.

У Шотландии будет и второй шанс, если Швейцария успешно справится со своей задачей. Им нужна победа над Венгрией, а 4 очков может хватить для того, чтобы квалифицироваться в борьбе третьих команд в группах. Остаются шансы и у Венгрии. Эта сборная должна выиграть у Шотландии и надеяться, что конкуренты "сыграют, как надо".

