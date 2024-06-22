Нидерланды и Франция не смогли определить досрочного участника плей-офф на Евро

В Лейпциге на стадионе "Ред Булл-Арена - Центральштадион" состоялся матч чемпионата Европы по футболу между Нидерландами и Францией, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команды являются лидерами группы D. Победа в этом матче одну из них вывела бы досрочно в плей-офф. Но соперники не смогли не только выявить победителя, но и поразить ворота друг друга. Встреча завершилась со счетом 0:0. Это первая нулевая ничья на турнире.

На 69-й минуте свой первый гол на Евро забил 21-летний полузащитник Нидерландов Хави Симонс, но после просмотра VAR судья отменил взятие ворот из-за офсайда.

Отметим, что звездный форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, которому в первой игре сломали нос, начал матч на скамейке запасных и на поле так и не вышел.

Напомним, турнир проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. В другом матче группы D в рамках второго тура футболисты сборной Австрии обыграли Польшу.

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