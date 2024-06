Голевой феерией с пенальти обернулся матч Польша - Австрия на Евро

Футболисты сборной Австрии обыграли Польшу во втором туре группового этапа чемпионата Европы-2024 в Германии, передают Vesti.kz.

Встреча группы D состоялась в Берлине на стадионе "Олимпштадион" и завершилась со счетом 3:1. В составе победителей отличились Гернот Траунер (9-я минута), Кристоф Баумгартнер (66-я) и Марко Арнаутович (78-я, с пенальти). У проигравших один мяч отыграл Кшиштоф Пентек (30-я).

После этой игры команды поменялись местами. Австрийцы, набрав 3 очка, поднялись в квартете на третье место, а поляки, потерпевшие второе поражение подряд, без набранных очков опустились на четвертую строчку.

Таким образом, команда Михала Пробежа осложнила себе задачу по выходу в плей-офф турнира.

В третьем туре, 25 июня, сыграют Нидерланды - Австрия, Франция - Польша.

