Англия впервые пропустила и лишилась победы на Евро с рекордом

Сборная Англии по футболу упустила победу над Данией на групповом этапе чемпионата Европы-2024 в Германии, передают Vesti.kz.

Встреча второго тура группы С прошла во Франкфурт-на-Майне на стадионе "Дойче Банк Парк" и завершилась со счетом 1:1.

Оба гола были забиты в первом тайме. У британцев на 18-й минуте отличился Харри Кейн. Для него это 50-й гол в этом сезоне за клуб и сборную, он стал третьим англичанином в истории, забившим на четырех крупных турнирах, после Майкла Оуэна и Уэйна Руни. Еще Кейн - первый англичанин в истории, забивший 5+ голов и на Евро, и на ЧМ.

В составе датчан ответный мяч на 34-й минуте забил Мортен Юльманн, он стал первым пропущенным для команды Гарета Саутгейта на этом турнире.

Несмотря на ничью, англичане с 4 очками сохранили лидерство в таблице, тогда как датчане, имея в активе 2 балла, идут третьими.

25 июня сыграют Англия - Словения, Дания - Сербия.

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