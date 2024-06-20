Драмой завершился матч обидчика Казахстана на Евро-2024

Футболисты сборной Словении упустили сенсационную победу над Сербией в рамках группового этапа чемпионата Европы-2024 в Германии, передают Vesti.kz.
Встреча второго тура группы С прошла в Мюнхене на стадионе "Альянц Арена" и завершилась со счетом 1:1.
Первыми отличились словенцы усилиями Жана Карничника на 69-й минуте. Сербы отыгрались на 90+5-й минуте, когда Лука Йович после розыгрыша углового точно направил мяч в дальний угол ворот.
После этой игры словенцы с 2 очками остались на втором месте в таблице, а сербы с 1 баллом находятся на последней, четвертой строчке.
Сербия занимает 32-е место в рейтинге ФИФА, а Словения - 57-е.
25 июня сыграют Англия - Словения, Дания - Сербия.
Напомним, что Словения обыграла Казахстан (2:1) за прямую путевку на Евро-2024 в группе H. Впоследствии казахстанцы вышли в стыковые матчи, но и там сыграли неудачно, уступив Греции (0:5).
What a moment for Slovenia! 🇸🇮❤️#EURO2024 | #SVNSRB pic.twitter.com/54Ll4YA1vl— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 20, 2024
🇷🇸 Serbia grab late point in Munich!#EURO2024 | #SVNSRB pic.twitter.com/eoSfI0Lcmc— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 20, 2024
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