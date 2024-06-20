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Новости по теме: Евро 2024
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Драмой завершился матч обидчика Казахстана на Евро-2024

Драмой завершился матч обидчика Казахстана на Евро-2024
©facebook.com/NogometnazvezaSlovenije

Футболисты сборной Словении упустили сенсационную победу над Сербией в рамках группового этапа чемпионата Европы-2024 в Германии, передают Vesti.kz

Встреча второго тура группы С прошла в Мюнхене на стадионе "Альянц Арена" и завершилась со счетом 1:1. 

Первыми отличились словенцы усилиями Жана Карничника на 69-й минуте. Сербы отыгрались на 90+5-й минуте, когда Лука Йович после розыгрыша углового точно направил мяч в дальний угол ворот.

После этой игры словенцы с 2 очками остались на втором месте в таблице, а сербы с 1 баллом находятся на последней, четвертой строчке.

Сербия занимает 32-е место в рейтинге ФИФА, а Словения - 57-е.

25 июня сыграют Англия - Словения, Дания - Сербия.

Напомним, что Словения обыграла Казахстан (2:1) за прямую путевку на Евро-2024 в группе H. Впоследствии казахстанцы вышли в стыковые матчи, но и там сыграли неудачно, уступив Греции (0:5).

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Метки:
Словения Сербия Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол

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