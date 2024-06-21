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Словакия - Украина: прямая трансляция матча Евро-2024

Словакия - Украина: прямая трансляция матча Евро-2024
©x.com/EURO2024

Сегодня, 21 июня, на чемпионате Европы по футболу встретятся сборные Словакии и Украины, сообщают Vesti.kz.

Встреча второго тура в группе E состоится в Дюссельдорфе. Начало матча в 18:00 по казахстанскому времени. В прямом эфире игру покажет Qazsport. Также трансляция будет доступна на сайте телеканала.

Прямая трансляция на телеканале Qazsport

Напомним, в первом туре команда Украины сенсационно уступила сборной Румынии со счетом 3:0, а словаки также неожиданно победили бельгийцев - 1:0.

Добавим, что сегодня на Евро-2024 пройдут еще два матча: Польша - Австрия (21:00, Берлин) и Нидерланды - Франция (00:00, Лейпциг).

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Метки:
Украина Словакия Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол

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