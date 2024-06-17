Громкая сенсация на Евро-2024: фавориту не засчитали два гола

Сборные Бельгии и Словакии стартовали на Евро-2024 в Германии, сообщают Vesti.kz. Матч группы E состоялся во Франкфурте-на-Майне.

Бельгийцы, несмотря на статус фаворита встречи, уже на седьмой минуте пропустили гол. Его автором стал Иван Шранц.

"Красные дьяволы" попытались отыграться, и на 58-й минуте Ромелу Лукаку сумел забить гол. Однако турецкий арбитр Халил Мелер отменил гол после просмотра VAR: Лукаку находился в офсайде.

Второй гол бельгийцы забили на 86-й минуте, и вновь героем эпизода стал Лукаку. Но и здесь взятие ворот было отменено из-за нарушения правил в атаке.

Таким образом, Словакия одержала сенсационную победу.

Ранее в этой группе сборная Румынии сенсационно разгромила команду Украины со счетом 3:0.

В следующем туре Украина 21 июня сыграет в Дюссельдорфе против Словакии. 22 июня Бельгия и Румыния встретятся в Кельне.

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