Сенсацией с разгромом завершился матч Украины на Евро-2024

На групповом этапе чемпионата Европы по футболу состоялся матч сборных Румынии и Украины, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы E на "Альянц-Арене" в Мюнхене завершилась сенсационной победой румынской команды со счетом 3:0.

Первый гол был забит на 29-й минуте: капитан румын Николае Станчу дальним красивым ударом заставил капитулировать соперника, оборона которого грубо ошиблась в этом эпизоде.

Stanciu's goal against Ukraine, probably one of the most beautiful yet in the EURO 24



Romania leads 1-0



