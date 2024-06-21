Нидерланды - Франция: где и как смотреть матч Евро-2024

Сегодня, 21 июня на чемпионате Европы в Германии состоится матч группы D между сборными Нидерландов и Франции, сообщают Vesti.kz.

Встреча состоится на стадионе "Ред Булл-Арена - Центральштадион" в Лейпциге и начнется в 00:00 по казахстанскому времени.

В прямом эфире игру покажет Qazsport. Также трансляция будет доступна на сайте телеканала.

Прямая трансляция на телеканале Qazsport

Напомним, в первом туре команда Нидерландов одержала волевую победу над Польшей - 2:1, а французы благодаря автоголу Максимилиана Вебера обыграли Австрию - 1:0.

Добавим, что сегодня на Евро-2024 пройдут еще два матча: Словакия - Украина (18:00, Дюссельдорф) и Польша - Австрия (21:00, Берлин).