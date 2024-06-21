В сборной Франции нашли замену Мбаппе на Евро-2024: Килиану сломали нос

Сегодня, 21 июня, сборная Франции проведет второй матч на Евро-2024 в Германии, сообщают Vesti.kz. Соперниками "трехцветных" будут Нидерланды.

В этой игре французам придется играть без своего лидера Килиана Мбаппе, который в концовке матча с Австрией получил перелом носа и был немедленно госпитализирован.

По информации французского издания L’Equipe, главный тренер сборной Франции Дидье Дешам планирует внести изменения в состав на матч против Нидерландов. В центре поля выйдет дуэт Орельена Тчуамени и Н'Голо Канте, а Адриен Рабьо, который в первом матче играл в центре, займет место на левом фланге атаки вместо Мбаппе.

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Матч Нидерланды - Франция пройдет в Лейпциге и начнется в 00:00 по казахстанскому времени. Также в группе D выступают команды Австрии и Польши.