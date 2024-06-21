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Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
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Игравший в "Атлетико" и "Монако" казахстанец вынужден подрабатывать из-за "низкой" зарплаты

Игравший в "Атлетико" и "Монако" казахстанец вынужден подрабатывать из-за "низкой" зарплаты
©КФФ

Защитник алматинского клуба "Хан-Тенгри" Динмухаммед Кашкен высказался о зарплатах в казахстанском футболе, сообщают Vesti.kz.

Бывший игрок молодежной сборной Казахстана, выступающий в первой лиге ответил на вопрос о деньгах в футболе.

"Зарплата в премьер-лиге неплохая. Есть и десять, есть и 15, 20 миллионов (в месяц). У молодых может быть один миллион", - заявил Кашкен в интервью Айсауле Бакытбек-Кайдаровой.

При этом сам футболист утверждает, что ему этих денег не хватает и он вынужден параллельно заниматься бизнесом.

"Мы с моим партнером завозим телефоны из Китая в Россию. У наших поставщиков хорошие цены, и мы этим зарабатываем", - рассказал футболист.

- И это твой основной заработок?

"Основной, да", - заявил Кашкен.

Отметим, что прошлый сезон Кашкен начинал в карагандинском "Шахтере" в КПЛ, перейдя затем в "Хан-Тенгри".

Также в его карьере был литовский "Жальгирис" и кызылординский "Кайсар".

Ранее Кашкен находился в структурах "Атлетико" и "Касабланки", а также французского "Монако". В 2020 году молодой защитник был близок к подписанию контракта с болгарской "Славией".

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Метки:
Казахстан Первая лига Казахстана Футбол

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