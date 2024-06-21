"Ордабасы" присмотрел усиление на Лигу чемпионов: он финалист ЛЕ и назвал желаемую зарплату

Денис Бойко может перебраться в "Ордабасы", который хочет усилить вратарскую позицию перед стартом в квалификации Лиги чемпионов. 36-летний украинский голкипер находится в шорт-листе шымкентского клуба, передают Vesti.kz со ссылкой на Sport.ua.

За "Ордабасы" уже выступают три украинских легионера - защитник Игорь Пластун, полузащитник Евгений Макаренко и форвард Артем Беседин. Интересы первых двух представляет агент Вадим Шаблий, который также работает с Бойко.

Прошлый сезон Бойко провел в "Полесье", но житомиряне не стали с ним продлевать контракт. В УПЛ Денису будет трудно найти новую команду из-за высоких финансовых запросов. Вратарь хочет зарабатывать не менее 150 тысяч за сезон.

На родине Бойко также играл за "Динамо" (Киев), ЦСКА (Киев), "Оболонь", "Кривбасс", "Днепр", за границей - за турецкий "Бешикташ" и испанскую "Малагу". С "Днепром" доходил до финала Лиги Европы (2014/15).

Также привлекался в сборную Украины.

В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов "Ордабасы" сыграет с молдавским "Петрокубом". Первый матч в пройдет в Казахстане 9 июля, ответный на выезде - 16 июля.