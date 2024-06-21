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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Черная полоса "Астаны" и очередное страдание "Тобола"? Превью к 12-му туру КПЛ

Черная полоса "Астаны" и очередное страдание "Тобола"? Превью к 12-му туру КПЛ
©ФК "Актобе"

В чемпионате Казахстана наступил экватор и перед тяжелейшим периодом еврокубковой кампании, лидерам сезона необходимо создать гандикап. Корреспондент Vesti.kz предвосхищает 12-й тур КПЛ и находит в нем множество интриг. 

В ближайший уикенд нет очного противостояния больших команд, однако практически каждому лидеру придется приложить максимум усилий, ведь многие из них сыграют на выезде. 

"Кызылжар" усугубит положение "Астаны" и Бабаяна? 

Тому доверию, которое оказывают Григорию Бабаяну в "Астане" может позавидовать практически любой тренер в чемпионате Казахстана. 

Столичный клуб не побеждает внутри лиги уже четыре матча кряду. С каждым туром шансы вклиниться в чемпионскую гонку со стороны "Астаны" тают на глазах. 

Выезд в Петропавловск опять же не сулит команде Бабаяна ничего хорошего. "Кызылжар" традиционно опасен дома и в родных стенах коллектив Али Алиева способен свергнуть даже топ-соперника. И не лишним будет вспомнить, что в прошлом году "Астана" проиграла "Кызылжару" на выезде в крайне вязком и тактически изощренном матче.  

"Тобол" вновь провалится в Атырау? 

Оглушительное поражение "Тобола" в ответном полуфинальном матче Кубка Казахстана со стороны больно ударило по костанайцам. И пока, решение об отставке Милича Чурчича выглядит как минимум поспешным. 

"Тобол" уже вылетел из одного турнира и находится в цейтноте перед стартом квалификации Лиги Европы. Слухи о новом тренере периодически появляются, но пока никакой конкретики. 

На этом фоне костанайцы вновь едут на выезд к "Атырау". Тяжелые погодные условия, поле и моральное состояние - все это говорит против "Тобола". Но в то же время и у "Атырау" могут возникнуть проблемы, ведь после фееричного выхода в финал Кубка, восстановиться как эмоционально, так и физически достаточно непросто. 

"Елимай" и "Ордабасы" спокойно заберут по три очка 

Из лидирующей группы в относительно неплохом состоянии на данный момент находятся "Елимай" и "Ордабасы". Обе команды ждут игры в гостях, однако в своей нынешней форме они способны добыть дежурные победы. 

Команде Карповича предстоит игра с "Тураном". У туркестанцев всего одна победа в семи последних матчах КПЛ и сейчас класс этих соперников просто несопоставим. 

"Ордабасы" в примерно тех же условиях перед туром. Их соперник - "Женис". В столичном клубе уже сменили тренера, но пока положительной динамики не наблюдается. У "Жениса" серия из шести игр без побед в чемпионате. "Ордабасы" напротив в хорошем расположении духа после недавней победы над "Астаной" и более-менее стабилизировавшейся обстановке внутри клуба. 

Дикая форма Самородова поможет "Актобе" снести кризисный "Шахтер" 

Пока Андрей Финонченко в ожидании трансферов и усиления, ждать существенного преображения "Шахтера"  не приходится. На молодой состав "горняков" давит давление результатов и положение в таблице. С таким грузом они отправляются в "Актобе"

"Красно-белые" спокойно идут по дистанции сезона и в домашних стенах традиционно доминируют. Особенно стоит выделить форму Максима Самородова, который теперь будет сниться "Елимаю" в страшных снах. У форварда сборной Казахстана намечается голевая серия и пока нет никаких предпосылок к тому, чтобы она завершилась на матче с "Шахтером".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 10 5 4 1 17-8 19
2 Ордабасы 10 5 4 1 15-6 19
3 Кайрат 11 5 3 3 13-10 18
4 Елимай 10 4 5 1 13-11 17
5 Атырау 10 4 4 2 10-5 16
6 Тобол 10 4 3 3 12-9 15
7 Жетысу 10 4 3 3 10-11 15
8 Кайсар 10 3 4 3 8-11 13
9 Астана 10 3 3 4 10-8 12
10 Кызылжар 10 2 4 4 10-9 10
11 Туран 10 2 2 6 6-11 8
12 Женис 11 2 2 7 6-18 8
13 Шахтер 10 2 1 7 5-18 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
КПЛ Кызыл-Жар СК Астана ФК Актобе ФК Шахтер ФК Тобол ФК Казахстан Елимай ФК Ордабасы ФК Футбол

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