Черная полоса "Астаны" и очередное страдание "Тобола"? Превью к 12-му туру КПЛ

В чемпионате Казахстана наступил экватор и перед тяжелейшим периодом еврокубковой кампании, лидерам сезона необходимо создать гандикап. Корреспондент Vesti.kz предвосхищает 12-й тур КПЛ и находит в нем множество интриг.

В ближайший уикенд нет очного противостояния больших команд, однако практически каждому лидеру придется приложить максимум усилий, ведь многие из них сыграют на выезде.

"Кызылжар" усугубит положение "Астаны" и Бабаяна?

Тому доверию, которое оказывают Григорию Бабаяну в "Астане" может позавидовать практически любой тренер в чемпионате Казахстана.

Столичный клуб не побеждает внутри лиги уже четыре матча кряду. С каждым туром шансы вклиниться в чемпионскую гонку со стороны "Астаны" тают на глазах.

Выезд в Петропавловск опять же не сулит команде Бабаяна ничего хорошего. "Кызылжар" традиционно опасен дома и в родных стенах коллектив Али Алиева способен свергнуть даже топ-соперника. И не лишним будет вспомнить, что в прошлом году "Астана" проиграла "Кызылжару" на выезде в крайне вязком и тактически изощренном матче.

"Тобол" вновь провалится в Атырау?

Оглушительное поражение "Тобола" в ответном полуфинальном матче Кубка Казахстана со стороны больно ударило по костанайцам. И пока, решение об отставке Милича Чурчича выглядит как минимум поспешным.

"Тобол" уже вылетел из одного турнира и находится в цейтноте перед стартом квалификации Лиги Европы. Слухи о новом тренере периодически появляются, но пока никакой конкретики.

На этом фоне костанайцы вновь едут на выезд к "Атырау". Тяжелые погодные условия, поле и моральное состояние - все это говорит против "Тобола". Но в то же время и у "Атырау" могут возникнуть проблемы, ведь после фееричного выхода в финал Кубка, восстановиться как эмоционально, так и физически достаточно непросто.

"Елимай" и "Ордабасы" спокойно заберут по три очка

Из лидирующей группы в относительно неплохом состоянии на данный момент находятся "Елимай" и "Ордабасы". Обе команды ждут игры в гостях, однако в своей нынешней форме они способны добыть дежурные победы.

Команде Карповича предстоит игра с "Тураном". У туркестанцев всего одна победа в семи последних матчах КПЛ и сейчас класс этих соперников просто несопоставим.

Дикая форма Самородова поможет "Актобе" снести кризисный "Шахтер"

"Ордабасы" в примерно тех же условиях перед туром. Их соперник -. В столичном клубе уже сменили тренера, но пока положительной динамики не наблюдается. У "Жениса" серия из шести игр без побед в чемпионате. "Ордабасы" напротив в хорошем расположении духа после недавней победы над "Астаной" и более-менее стабилизировавшейся обстановке внутри клуба.

Пока Андрей Финонченко в ожидании трансферов и усиления, ждать существенного преображения "Шахтера" не приходится. На молодой состав "горняков" давит давление результатов и положение в таблице. С таким грузом они отправляются в "Актобе".

"Красно-белые" спокойно идут по дистанции сезона и в домашних стенах традиционно доминируют. Особенно стоит выделить форму Максима Самородова, который теперь будет сниться "Елимаю" в страшных снах. У форварда сборной Казахстана намечается голевая серия и пока нет никаких предпосылок к тому, чтобы она завершилась на матче с "Шахтером".