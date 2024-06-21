Сборной Казахстана предрекли триумф в отборе ЧМ по футболу

Бывший нападающий московского "Локомотива", французского "Марселя" и кокшетауского "Окжетпеса" Дмитрий Сычев высказался о назначении российского специалиста Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.
"Станислава Саламовича пригласили в сборную Казахстана - это очень серьезный вызов. Ведь это национальная команда, которая ставит перед собой задачи. Я думаю, что предыдущий цикл показал, что у сборной Казахстана хорошие перспективы, и они чуть-чуть не вышли на Евро. Поэтому им вполне по силам выйти на чемпионат мира. Тем более с нынешней системой отбора чуть проще попасть на мировые европейские турниры", - приводит слова Сычева "Чемпионат".
Черчесов принял сборную Казахстана 3 июня, тогда как ее бывший наставник Магомед Адиев сосредоточился на работе с грозненским "Ахматом", с которым подписал новый контракт.
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