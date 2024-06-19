Месть на 95-й минуте, как Хорватия и Албания сыграли невероятный матч на Евро

Сборные Хорватии и Албании открыли программу второго тура на групповом этапе Евро-2024, сообщают Vesti.kz.
Встреча группы B в Гамбурге завершилась сенсационной ничьей со счетом 2:2.
Первой на 11-й минуте Албания вышла вперед после гола Казима Лячи.
✊#EURO2024 | #CROALB pic.twitter.com/BXAqJ9n7eO— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 19, 2024
Албанцы долгое время вели в счете, но во втором тайме на 74-й минуте Андрей Крамарич восстановил равновесие - 1:1.
Three-minute turnaround 😱#EURO2024 | #CROALB pic.twitter.com/j3MawhSZe7— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 19, 2024
На 76-й минуте хорваты провели еще одну результативную атаку венцом которой стал автогол полузащитника албанцев Клауса Гьясули.
Three-minute turnaround 😱!! pic.twitter.com/NZ3XXcmLhK— Football World ⚽ (@xFootballWorld_) June 19, 2024
На 95-й минуте Гьясуля из антигероя, превратился в героя встречи, забив решающий гол, спасший Албанию от второго поражения на турнире - 2:2.
INCREDIBLE! 🇭🇷🇦🇱#EURO2024 | #CROALB pic.twitter.com/YsaN6eYEsC— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 19, 2024
Напомним, в первом туре хорваты разгромно уступили сборной Испании со счетом 0:3, а албанцы дали бой итальянцам, уступив со счетом 1:2.
В заключительном туре Хорватия 24 июня сыграет в Лейпциге с Италией, а Албания и Испания в этот день в встретятся в Дюссельдорфе.
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