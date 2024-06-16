Сборная Италии начала с победы защиту чемпионского титула на Евро-2024

Сборная Италии по футболу стартовала с победы на Евро-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Лучано Спалетти встречались с командой Албании и выиграли со счетом 2:1. Встреча прошла в рамках группы В в Дортмунде.

Напомним, что сборная Италии является действующим чемпионом Европы. Албания же, которая не принимала участие в этом турнире восемь лет, забила самый быстрый гол в его истории. Уже на 21-й секунде полузащитник Недим Байрами закатил мяч в пустые ворота.

Италия довольно быстро сделала камбэк. На 11-й минуте Алессандро Бастони пробил головой под перекладину и сравнял.

На 16-й минуте Николо Барелла пробил из угла штрафной точно в левый угол ворот. В итоге этот гол стал победным.

Напомним, ранее в группе В сборная Испании разгромила Хорватию. Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.

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