Асу Алмабаев назвал следующего соперника в UFC

Казахстанский боец наилегчайшего веса Асу Алмабаев (20-2) определился со следующим соперником после проведения третьего боя на турнире UFC в Лас-Вегасе (штат Невада, США), передают Vesti.kz.

Сегодня, 16 июня, Алмабаев победил судейским решением американца Хосе Джонсона (16-9) по итогам трех раундов и вызвал на поединок новозеландского файтера Кай Кара-Франса, занимающего четвертое место в рейтинге наилегчайшего веса UFC.

Дебют Алмабаева в лучшей лиге мира состоялся в августе прошлого года. На его счету также значатся победы удушающим приемом над ямайцем Оди Осборном (12-7-0-1) и решением над американцем Си Джеем Вергарой (12-5-1).

Asu Almabayev has a name in mind for who he wants next 👀 #UFCVegas93 pic.twitter.com/MxUrOGsYPp