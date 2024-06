Неожиданным исходом завершился исторический бой казаха в UFC

Казахстанский боец наилегчайшего веса Асу Алмабаев (20-2) провел третий бой в UFC в рамках турнира в Лас-Вегасе (штат Невада, США), передают Vesti.kz.

Его соперником выступил американец Хосе Джонсон (16-9).

Казалось, что Алмабаев оформит досрочную победу, однако поединок неожиданно продлился все три раунда, по итогам которых судейским решением выиграл Асу. Для казахстанца это было первое выступление в главном карде турнира UFC. При этом отдадим должное сопернику, Джонсон несколько раз успешно ушел от удушающих приемов Алмабаева и все-таки дотерпел до финальной сирены, избежав досрочного поражения.

Алмабаев дебютировал в лучшей лиге мира в августе прошлого года. С тех пор он одержал две победы - удушающим приемом над ямайцем Оди Осборном (12-7-0-1) и решением над американцем Си Джеем Вергарой (12-5-1).

