Казах из UFC узнал цену третьей победы в лучшей лиге мира

UFC отреагировал на третью победу казахстанского бойца наилегчайшего веса Асу Алмабаева (20-2), которому предрекает попадание в топовый рейтинг своего дивизиона, передают Vesti.kz.

В рамках турнира в Лас-Вегасе (штат Невада, США) казахстанец судейским решением победил американца Хосе Джонсона (16-9).

Таким образом Алмабаев отпраздновал 20-й успех в ММА при двух неудачах. Джонсон потерпел девятое поражение при 16 выигрышах.

Climbing towards the rankings 😤



Asu Almabayev put together a dominant performance to earn the victory at #UFCVegas93 pic.twitter.com/zbcF8Volw0