Неожиданным разгромом обернулся матч Испании и Хорватии на Евро-2024

Сборные Испании и Хорватии сыграли в матче первого тура группового этапа Евро-2024, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы B в Берлине завершилась со счетом 3:0 в пользу испанцев. Примечательно, что все голы были забиты в первом тайме.

На 29-й минуте Альваро Мората, воспользовавшись пасом из глубины поля открыл счет.

Второй гол состоялся на 32-й минуте, когда отличился Фабиан Руис. Он поразил ворота Доминика Ливаковича из пределов штрафной. При этом, Руис обыграл двоих соперников.

Под конец тайма отличился защитник Дани Карвахаль, преобразовавший в гол подачу самого молодого в истории чемпионатов Европы игрока Ламина Ямаля.

На 80-й минуте в ворота испанцев был назначен пенальти, который не смог реализовать Бруно Петкович, чью задумку разгадал Унай Симон. Впрочем, Петкович забил тут же с игры после паса Ивана Перишича. Однако английский арбитр Майкл Оливер после просмотра VAR отменил гол, поскольку Перишич допустил нарушение, вбежав в штрафную еще до момента нанесения удара Петковичем с точки.

В следующем туре Хорватия 19 июня сыграет в Гамбурге с Албанией, а Испания и Италия 20 июня встретятся в Гельзенкирхене.

Сегодня состоится второй матч первого тура в этом квартете. В нем Италия сыграет в Дортмунде с Албанией.