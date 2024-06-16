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Новости по теме: Евро 2024

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Действующий чемпион сенсационно пропустил самый быстрый гол в истории Евро. Видео

Действующий чемпион сенсационно пропустил самый быстрый гол в истории Евро. Видео
©x.com/EURO2024

На чемпионате Европы по футболу забит самый быстрый гол в истории турнира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его автором стал полузащитник сборной Албании Недим Байрами. 25-летний игрок отличился в матче против Италии. Он поразил ворота соперника уже на 21-й секунде. 

Отметим, что сборная Италии является действующим чемпионом Европы. Тогда как Албания - дебютант. Команды играют в группе В, в которой ранее сборная Испании разгромила Хорватию. 

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. 

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Метки:
Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол Албания Италия

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