Второй тур Евро-2024: где смотреть матч Польша - Австрия

Сегодня, 21 июня, на Евро-2024 в Германии сыграют сборные Польши и Австрии, сообщают Vesti.kz.

Встреча двух команд группы D пройдет на "Олимпиаштадионе" в Берлине и начнется в 21:00 по казахстанскому времени. В прямом эфире игру покажет Qazsport. Также трансляция будет доступна на сайте телеканала.

Прямая трансляция на телеканале Qazsport

Напомним, в первом туре команда Польши ведя в счете, уступила Нидерландам - 1:2, а австрийцы благодаря автоголу Максимилиана Вебера проиграли команде Франции - 1:0.

Добавим, что сегодня на Евро-2024 пройдут еще два матча: Словакия - Украина (18:00, Дюссельдорф) и Нидерланды - Франция (00:00, Лейпциг).