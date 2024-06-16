Камбеком завершился матч Нидерландов и Польши на Евро-2024

В группе D прошел матч первого тура группового этапа Евро-2024 между сборными Польши и Нидерландов, сообщают Vesti.kz.

На 16-й минуте форвард поляков Адам Букса открыл счет в игре. На 29-й минуте голландцы усилиями Коди Гакпо выровняли положение. Победный гол забил Ваут Вегхерст, который отличился на 83-ей минуте.

Национальные команды Польши и Нидерландов на Евро-2024 выступают в группе D. Их соперниками по групповому этапу являются сборная Австрии и вице-чемпион мира сборная Франции.

Сегодня, 16 июня, также состоятся матчи Словения - Дания (21:00) и Сербия - Англия (00:00).