© Вундеркинд "Барселоны" превзошел Роналду на Евро

Вингер "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль установил еще один рекорд на чемпионате Европы-2024 по футболу в Германии, передают Vesti.kz.
По информации Opta Sports, он стал самым молодым автором результативной передачи в истории континентальных турниров.
Самые молодые ассистенты в истории Евро (с 1968 года):
16 лет - Ламин Ямаль 2024 (Испания);
18 лет - Энцо Шифо 1984 (Бельгия);
18 лет - Уэйн Руни 2004 (Англия);
18 лет - Эмре Мор 2016 (Турция);
19 лет - Криштиану Роналду 2004 (Португалия).
Ранее Ямаль стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы.
Напомним, в первом туре Испания разгромила Хорватию (3:0).
Загрузка статистики...
Загрузка матч-центра...