Игрок сборной Испании сотворил историю на чемпионатах Европы

Хавбек сборной Испании Ламин Ямаль вышел в стартовом составе на матч группового этапа Евро-2024 против команды Хорватии, сообщают Vesti.kz.

По данным Opta Sports полузащитник "Барселоны" стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы. На сегодняшний день Ямалю исполнилось 16 лет и 338 дней.

Отметим, что сборные Испании и Хорватии выступают в группе B. Матч между ними проходит в Берлине. Также в этом квартете представлены команды Италии и Албании.

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