Игрок "Ливерпуля" вошел в историю чемпионатов Европы

Полузащитник сборной Венгрии по футболу Доминик Собослаи вышел в стартовом составе против команды Швейцарии в матче Евро-2024, сообщают Vesti.kz.

Полузащитник английского "Ливерпуля" вывел на поле своих партнеров по сборной с капитанской повязкой, став по информации BBC самым молодым капитаном в истории чемпионатов Европы.

Исторический для Собослаи момент произошел в 23 года, семь месяцев и 21 день. Отметим, что дебюту второго тайма венгры уступают швейцарцам в матче группы A со счетом 0:2.

В другой встрече квартета команда Германии разгромила Шотландию со счетом 5:1.