Не день Мбаппе: не смог забить на Евро в пустые ворота, после этого ему сломали нос

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе заставил критиков говорить о себе уже на старте Евро-2024. Как сообщает корреспондент Vesti.kz, 25 летний футболист не смог использовать очень удачный момент, чтобы поразить ворота Австрии в стартовом матче своей команды.

Во втором тайме новичок мадридского "Реала" оказался в очень удобной позиции, когда вратарь вышел далеко из ворот и никого из игроков соперника не было, чтобы отразить удар, но не смог забить.

К тому моменту сборная Франции вела 1:0 благодаря автоголу защитника Австрии Максимилиана Вебера, который на 38-й минуте срезал в свои ворота после навеса как раз от Мбаппе. С этим счетом команда в итоге и победила.

В концовке матча Мбаппе разбили нос. А сам он заработал желтую карточку за неспортивное поведение. Из-за травмы (визуально похоже, что футболисту сломали нос) на 90-й минуте Килиан был заменен на Оливье Жиру. При этом к основному времени рефери добавил девять минут.

Напомним, чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии.

Франция и Австрия находятся в группе D, где ранее Нидерланды обыграли Польшу со счетом 2:1.