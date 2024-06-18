Килиан Мбаппе помог сборной Франции стартовать с победы на Евро

Сборная Франции по футболу одержала победу над Австрией в своем стартовом матче на чемпионате Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в рамках группы D прошла на стадионе "Меркур Шпиль-Арена" в Дюссельдорфе и завершилась со счетом 1:0.

Единственным взятием ворот стал автогол защитника Австрии Максимилиана Вебера. На 38-й минуте он срезал в свою же сетку, пытаясь выбить мяч после навеса от звездного французского форварда Килиана Мбаппе.

Напомним, чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии.

Франция и Австрия находятся в группе D, где ранее Нидерланды обыграли Польшу со счетом 2:1.

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