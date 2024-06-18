Назван фаворит в споре за звание лучшего игрока Евро-2024

Аналитики Squawka представили рейтинг претендентов на звание лучшего футболиста чемпионата Европы – 2024, который проходит в Германии, передает Vesti.kz.

Первое место в списке фаворитов занял полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем, отметившийся победным голом в матче против Сербии (1:0).

На второй позиции располагается французский нападающий Килиан Мбаппе, сломавший нос на старте турнира. Несмотря на это, игрок должен продолжить выступление в защитной маске.

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Топ-3 претендентов на награду лучшему футболисту Евро-2024 замкнул английский форвард Харри Кейн.

Напомним, чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии.