Пример из футзала и амбиции. "Елимай" станет чемпионом Казахстана?

Несмотря на изначальный скепсис в отношении заявленных амбиций "Елимая", первый же сезон после возвращения в высший дивизион пока проходит для клуба из Семея успешно. Корреспондент Vesti.kz уверен, что команда Андрея Карповича способна бороться даже за чемпионство.

В первую, надо заметить, что нынешний чемпионат в целом сильно отличается от прежних. Больше претендентов на медали и нет ни одной по-настоящему доминирующей команды, как по набору очков, так и по качеству игры. В связи с этим плотность в таблице высочайшая и тут даже вроде бы заваливающая сезон "Астана" до сих пор в пределах шести очков от тройки лидеров.

"Елимай" в этой гонке - недооцененная, сильная, боевая единица. У команды из Семея есть преимущество перед соперниками, участвующими в еврокубках. Июль-август будет тяжелым периодом почти для всех наших участников в Европе и они стопроцентно будут терять очки в этот период.

Да, есть и "Кайрат", не отягощенный еврокубками, но в Алматы произошла смена тренера и уровень давления там гораздо выше, чем в Семее.

У "Елимая" для лидерства есть почти все факторы. Уже достаточно опытный тренер, Карпович по сути прошел все стадии тренерской работы в Казахстане, включая сборную. Единственное, что ему не достает - титулов, хотя с "Кайратом" он брал Кубок Казахстана, но вклад в тот трофей со стороны Андрея Владимировича нельзя назвать полновесным.

Ход "Елимая" по сезону опять же весьма уверенный, пока у них всего одно поражение в КПЛ. Команда уверенно выглядит на фоне признанных лидеров и если смотреть на недавнюю серию игр с "Актобе", это было достаточно равное противостояние.

Естественно, подбор игроков в команде Карповича также соответствующий - очень опытный и разнообразный состав. Тренер давно понимающий, как можно быть успешным в КПЛ, взял атлетичных и проверенных легионеров. Плюс местные Шомко, Муртазаев, Перцух прекрасно знают, как брать титулы и умеют объединять коллектив.

Суммируя, мы получаем команду с квалифицированным составом, предельно мотивированным тренером, которая будет играть в спокойном графике весь сезон и дома получает огромную поддержку со стороны полного стадиона.

Именно поэтому "Елимай" входит в число фаворитов на титул чемпиона. Ну и скорее символический, но тоже фактор, грандиозный успех коллег - футзального клуба "Семей". Если уж им удалось отобрать титул у "Кайрата" и прервать 20-летнюю гегемонию алматинцев, то и чемпионство "Елимая" уже не представляется сказочным сценарием.