"Будет просто кошмаром". Как отреагировали на отказ Рыбакиной от матча с экс-первой ракеткой мира

Популярный Х-аккаунт The Tennis Letter прокомментировал решение четвертой ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной сняться с игры против белоруски Виктории Азаренко (№19) в рамках четвертьфинала турнира WTA 500 в Берлине (Германия), передают Vesti.kz.

"Елена Рыбакина снялась с матча против Виктории Азаренко в Берлине при счете 1-3 в первом сете. У нее было какое-то недомогание. Очень тревожно видеть это, когда Уимблдон уже не за горами. Ей уже пришлось отказаться от участия в турнирах в Индиан-Уэллсе и Риме. Пропустить Уимблдон будет просто кошмаром. Надеемся, она успеет восстановиться", - пишет источник.

Ранее женская теннисная ассоциация (WTA) назвала причину, по которой казахстанка не смогла продолжить матч, подробности - тут.

Азаренко, экс-первая ракетка мира в одиночном разряде, в полуфинале турнира встретится с победителем встречи Анна Калинская (№24, Россия) - Арина Соболенко (№3, Беларусь).