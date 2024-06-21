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"Будет просто кошмаром". Как отреагировали на отказ Рыбакиной от матча с экс-первой ракеткой мира

"Будет просто кошмаром". Как отреагировали на отказ Рыбакиной от матча с экс-первой ракеткой мира
©мwtatennis.com

Популярный Х-аккаунт The Tennis Letter прокомментировал решение четвертой ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной сняться с игры против белоруски Виктории Азаренко (№19) в рамках четвертьфинала турнира WTA 500 в Берлине (Германия), передают Vesti.kz.

"Елена Рыбакина снялась с матча против Виктории Азаренко в Берлине при счете 1-3 в первом сете.

У нее было какое-то недомогание.

Очень тревожно видеть это, когда Уимблдон уже не за горами.

Ей уже пришлось отказаться от участия в турнирах в Индиан-Уэллсе и Риме.

Пропустить Уимблдон будет просто кошмаром.

Надеемся, она успеет восстановиться", - пишет источник.

Ранее женская теннисная ассоциация (WTA) назвала причину, по которой казахстанка не смогла продолжить матч, подробности - тут.

Азаренко, экс-первая ракетка мира в одиночном разряде, в полуфинале турнира встретится с победителем встречи Анна Калинская (№24, Россия) - Арина Соболенко (№3, Беларусь).

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан теннис

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