Рыбакина победила чемпионку WTA и вышла на экс-первую ракетку мира

Лучшая теннисистка Казахстана и четвертая ракетка мира Елена Рыбакина провела свой первый матч на турнире категории WTA 500 в Берлине (Германия), призовой фонд которого превышает 800 тысяч евро, сообщают Vesti.kz.

Во втором круге Рыбакина встречалась с 35-й ракеткой мира россиянкой Вероникой Кудерметовой и одержала победу в двух партиях со счетом 6:4, 7:5.

Ранее теннисистки встречались между собой четыре раза, и все четыре матча выиграла казахстанка. Добавим, что Кудертметова - победительница Итогового турнира WTA в парном разряде (2022).

Таким образом, Рыбакина вышла в четвертьфинал, где сыграет с экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко (№19) из Беларуси.

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