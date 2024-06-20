Промоутер Головкина сделал заявление о его завершении карьеры

Известный американский промоутер Том Леффлер, представлявший интересы Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО), в интервью Boxingscene высказался о завершении карьеры казахстанского боксера, передают Vesti.kz.

И, в общем-то, не дал конкретного ответа.

- Головкин когда-нибудь официально объявит о завершении карьеры?

- Я до сих пор поддерживаю с ним постоянный контакт, и он занимает огромную должность в Казахстане. Он фактически является главой Национального олимпийского комитета, и, учитывая, что в этом году состоятся Олимпийские игры в Париже, а в 2028 году - Олимпийские игры в Лос-Анджелесе, на нем лежит большая ответственность, и это очень ответственная должность, особенно для чемпиона мира среди любителей, серебряного призера Олимпийских игр и мировой суперзвезды в профессионалах.

Он определенно хорошо подходит для этой работы, потому что знает бокс изнутри и снаружи, как на олимпийском, так и на профессиональном уровне, и я думаю, что он сможет объединить этот опыт для создания сильного казахстанского олимпийского присутствия, - сказал Леффлер.