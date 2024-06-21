Прямая трансляция матча Елены Рыбакиной против экс-первой ракетки мира

Сегодня, 21 июня, лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина (№4) проведет четвертьфинальный матч на турнире категории WTA 500 в Берлине (Германия), призовой фонд которого превышает 800 тысяч евро, сообщают Vesti.kz.

Соперницей казахстанки будет экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко (№19) из Беларуси. Начало матча в 13:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция встречи доступна по этой ссылке.

Добавим, что Рыбакина стартовала на турнире в Берлине со второго круга, победив россиянку Веронику Кудерметову (№35) - 6:4, 7:5.

В 1/2 финала победительница этого противостояния сыграет с лучшей в паре Анна Калинская (Россия) - Арина Соболенко (Беларусь).