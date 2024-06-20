"Тобол" провел неудачные переговоры с известным тренером

Костанайский "Тобол" планировал назначить новым главным тренером казахстанского специалиста Кайрата Нурдаулетова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В настоящее время 41-летний Нурдаулетов тренирует "Жетысу" и не планирует в трудный момент покидать команду. "Семиреченцы" остались без директора Калмухамета Донсебаева, который был взят под стражу на два месяца межрайонным следственным судом по области Жетысу.

Что касается "Тобола", то клуб из Костаная может позже вернуться к этому вопросу. В настоящее время руководство полностью доверяет исполняющему обязанности главного тренера Нурболу Жумаскалиеву, с которым Нурдаулетов работал в молодежной сборной Казахстана.

Добавим, что оба долгое время вместе играли в составе "Тобола" в середине 2000-х.

Ранее "Тобол" отправил в отставку балканского тренера Милича Чурчича, с которым завоевал Кубок Казахстана и дошел до раунда плей-офф квалификации Лиги конференций.