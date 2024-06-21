Месси назвал главную силу сборной Аргентины

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победный старт команды на Кубке Америки - 2024, сообщают Vesti.kz.

Аргентинцы в матче-открытия турнира в Атланте (США) обыграли Канаду (2:0), Месси записал на свой счет голевую передачу.

"Мы знали, что это будет тяжелая игра, силовая. В первом тайме было мало свободного пространства. К счастью, мы быстро забили гол во втором тайме, но даже в этом случае это было сложно.

У нас есть терпение, чтобы владеть мячом и перемещать его с одной стороны на другую. Большинство соперников играют против нас по-разному, мы должны сохранять контроль", - приводит слова Месси пресс-служба сборной.