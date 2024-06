Елена Рыбакина приняла решение после сенсации на Ролан Гаррос

Лучшая теннисистка Казахстана и четвертая ракетка мира Елена Рыбакина определилась с ближайшими турнирами в рамках так называемого "травяного" сезона перед Уимблдоном, сообщают Vesti.kz.

Так, в Берлине (Германия) с 17 по 23 июня пройдут турнир категории WTA 500, на котором Рыбакиной предстоит защитить 55 рейтинговых очков.

Далее запланировано выступление на турнире WTA 500 в Истборне (Великобритания) - с 24 по 29 июня.

Сам Уимблдон пройдет с 1 по 14 июля в Лондоне (Великобритания). На третьем в сезоне турнире "Большого шлема" Рыбакина будет защитить 430 очков.

Schedule for the grass season🍀for Elena Rybakina:



-WTA 500,Berlin🇩🇪 (All top 10 are there)

17th-23th June 2024

(55 pts to defend)



-WTA 500,Eastbourne🇬🇧 (Elena, 1st seed)

24th-29th June 2024

(0 pts to defend)



-Grand Slam,Wimbledon🇬🇧

1st July-14th July 2024

(430 pts to defend) pic.twitter.com/dKzX7CvnkN