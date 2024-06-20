Тренер из Сербии ответил на "предложение" возглавить сборную Казахстана

Бывший главный тренер "Тобола" Милич Чурчич ответил, обращались ли к нему с предложением возглавить сборную Казахстана по футболу после ухода Магомеда Адиева, передают Vesti.kz.

- Недавно Магомед Адиев покинул сборную Казахстана. После этого к вам не выходили из Федерации футбола с предложением?

- Нет, никто не разговаривал со мной на счет сборной Казахстана. Думаю, что мне рано. Я хочу развиваться, как молодой тренер в футболе. Мне больше нравится работать в клубах, но тем не менее я уже работал и в сборной. Я четыре года проработал в сборной Ливана, и там мы добились хорошего результата. Впервые в истории мы прошли в Кубок Азии, и это тоже был очень интересный опыт, - приводит его слова Sport Plus Qazaqstan.

- А в теории могли бы рассмотреть такое продолжение?

- Я думаю, что когда ты работаешь в футболе, то ты можешь рассмотреть все возможности. Важно понимать, какая стоит задача, и есть ли возможности, чтобы ее решить. Поэтому нужно рассматривать каждую опцию отдельно, чтобы можно было работать эффективно. Это тоже очень хорошая и важная работа, требующая серьезного подхода каждый день.

Напомним, что 3 июня преемником Адиева в сборной Казахстана стал российский специалист Станислав Черчесов, тогда как Магомед Мусаевич сконцентрировался на работе в грозненском "Ахмате".

10 июня Чурчич покинул "Тобол", подробности - тут.