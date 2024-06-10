"Тобол" решил судьбу главного тренера

Футбольный клуб "Тобол" объявил об уходе главного тренера Милича Чурчича, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу костанайского клуба.
"Милич Чурчич покидает "Тобол"!
Стороны пришли к соглашению о расторжении отношений по обоюдному согласию.
Отметим, что он вместе желто-зелеными выиграл Кубок Казахстана и стал обладателем Суперкубка Казахстана", - гласит сообщение пресс-службы "Тобола".
43-летний сербский специалист возглавлял казахстанский клуб с января 2023 года. За это время "Тобол" стал победителем Кубка и Суперкубка страны. На данный момент "Тобол" после десяти туров занимает восьмое место в КПЛ.
Исполняющим обязанности главного тренера "Тобола" будет легенда костанайского клуба Нурбол Жумаскалиев.
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