Алип? "Зенит" объявил об уходе двух игроков

Вратарь "Зенита" Богдан Москвичев и полузащитник петербуржцев Ярослав Михайлов проведут сезон в "Оренбурге", передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу "сине-бело-голубых".

Отмечается, что клубы достигли соглашения о годичной аренде воспитанника "Газпром"-Академии Москвичева и о продлении арендного соглашения с Михайловым.

Ранее петербуржцы подписали короля ассистов, подробности - тут.

Напомним, за "Зенит" выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип. Председатель наблюдательного совета футбольного клуба "Кайрат" Кайрат Боранбаев заявил, что к Алипу есть интерес со стороны "Пари Сен-Жермена" и "Манчестер Сити".

Алип находится в "Зените" с 2022 года. Сначала он был арендован у "Кайрата", а затем его выкупили за два миллиона евро (данные Transfermarkt).

Не только ПСЖ и "Ман Сити". Еще один клуб заинтересовался Алипом