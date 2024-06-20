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"Зенит" подписал короля ассистов после отказа Зайнутдинова

"Зенит" подписал короля ассистов после отказа Зайнутдинова
©fc-zenit.ru

Футбольный клуб "Зенит", цвета которого защищает казахстанец Нуралы Алип, объявил о контракте с российским полузащитником Максимом Глушенковым, передают Vesti.kz.

Соглашение заключено по схеме "4+1".

По данным Ttransfermarkt, на его переходе московский "Локомотив" заработал 6,3 миллиона евро.

В карьере Глушенкова также были "Крылья Советов", "Химки", "Спартак" (Москва) и "Чертаново".

С 2022 года начал вызываться в сборную России, до этого привлекался в сборные других возрастов.

Глушенков стал лучшим ассистентом в российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2023/24, он отдал 15 результативных передач, также на его счету 6 голов.

Напомним, ранее в "Зенит" отправляли казахстанского универсала Бахтиера Зайнутдинова, но он отказал петербургскому клубу.

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Метки:
Алип Нуралы Зенит Казахстанцы за границей Локомотив Москва Премьер-лига России

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