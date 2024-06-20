Не только ПСЖ и "Ман Сити". Еще один клуб заинтересовался Алипом

Защитник сборной Казахстана по футболу и "Зенита" Нуралы Алип попал в сферу интересов одного из российских клубов. На данный момент у игрока остался год до окончания контракта с санкт-петербургским клубом передает корреспондент Vesti.kz.

По информации источника, знакомого с ситуацией, Алип интересен "Рубину". Игра казахстанского центрбека импонирует главному тренеру казанцев Рашиду Рахимову.

Однако, на данный момент более вероятным сценарием представляется продление контракта игрока с "Зенитом". Клуб из Санкт-Петербурга может подписать с Алипом новое соглашение на более длительный срок. При этом в этом контракте могут предусмотреть определенную сумму выкупа в случае предложения по Алипу из клубов, представляющих топ-5 европейских чемпионатов.

Ранее Кайрат Боранбаев заявил, что по Алипу были разговоры со стороны английского "Манчестер Сити" и французского "Пари Сен-Жермена".

Раскрыто будущее Алипа в "Зените"

Напомним, что в прошедшем сезоне Алип провел за "Зенит" 25 матчей в РПЛ и 12 игр в Кубке страны. Казахстанец отметился победным голом в Суперфинале Кубка России. Кроме того, он в третий раз стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России.