Казахстан завоевал золото на Играх БРИКС

Казахстан завоевал первое золото на международном турнире Игры БРИКС, которые проходят в Казани (Россия), передают Vesti.kz.

Казахстанский борец греко-римского стиля Исхар Курбаев занял первое место в весовой категории до 55 килограммов.

Серебро выиграл россиянин Виталий Кабалоев, а бронзовым призером стал Ихтиор Битиров из Узбекистана.

Также у Казахстана есть бронза в весовой категории до 130 килограммов у Казахстана. Ее обладателем стал Ислам Умаев.

Игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня. В соревнованиях участвуют около пяти тысяч атлетов из более чем 90 стран, они разыграют 387 комплектов медалей.