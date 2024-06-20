Самый дорогой голкипер КХЛ покинет "Барыс": он нашел новый клуб

Канадский вратарь Эдвард Паскуале покинет "Барыс" и продолжит карьеру в другом клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.

По информации "СЭ", 33-летний игрок близок к переходу в московское "Динамо".

Отмечается, что Паскуале пока действует соглашение с "Барысом" на следующий сезон, но в скором времени оно будет расторгнуто. После этого голкипер подпишет контракт с новой командой в качестве свободного агента.

В минувшем сезоне Паскуале провел 36 матчей за "Барыс", пропускал по 3,12 шайбы за игру, отражая при этом 90,4 процента бросков в створ.

Добавим, что Паскуале выступал за "Барыс" в сезоне-2019/20, после чего играл в КХЛ за ярославский "Локомотив" и магнитогорский "Металлург".

Ранее сообщалось, что Паскуале - самый дорогой голкипер в КХЛ. Его зарплата в "Барыса" составляет 65 миллионов рублей (352 миллиона тенге) в год.

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